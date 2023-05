Successo per l’Istituto “Emanuela Loi” all’edizione 2023 delle Olimpiadi della Stampa, che si è svolta a Milano il 13 e 14 maggio. L’iniziativa è un progetto promosso da ARGI, Associazione Fornitori dell’Industria Grafica, in collaborazione con ENIP-GCT. Lo scopo di quest’evento è valorizzare i giovani talenti che studiano Grafica e Comunicazione e promuovere l’efficacia della stampa nel marketing multicanale.

Le aziende dell’Industria Grafica sostengono le Olimpiadi della Stampa per sostenere gli sforzi delle scuole grafiche, dei professori e dei direttori nel mantenere alto l’interesse per le professioni legate al mondo della stampa e della cartotecnica, nonché per promuovere la professionalità e l’innovazione nella didattica. Il concorso prevedeva che tutte le scuole ad indirizzo grafico presentassero una squadra composta da cinque alunni. Durante la competizione, le squadre si sono sfidate in diverse prove basate sulla Tecnologia, sull’Attualità, sulla Cultura Generale, sulla Pratica grafica e stampa e su una Prova di abilità.

Guidati dal Prof. Roberto Gustini, i ragazzi Pistillucci Alessio, Chiara Infussi, Leonardo Leopardi, Matteo Renda e Onifade Oluwatoyin Agharese, tutti provenienti dalle classi del triennio dell’Istituto “Emanuela Loi”, hanno vinto un premio di 426 euro. Complimenti ai ragazzi e ai professori che li hanno preparati.