Nettuno. Il 23 maggio, studenti in ‘Marcia per la legalità contro le mafie’

Protagonisti gli studenti degli Istituti superiori di Nettuno

Il 23 maggio 2023 in occasione dell’anniversario della strage di Capaci in cui furono uccisi il giudice antimafia Giovanni Falcone , la moglie la moglie Francesca Morvillo e la scorta, l ‘Istituto Tecnico L. Trafelli di Nettuno organizza, con il Patrocinio del Comune di Nettuno una marcia degli studenti “Per la legalità, contro le mafie”, alla quale hanno aderito: ITET Emanuela Loi di Nettuno, ISS Apicio Colonna Gatti di Nettuno, Istituto Paolo Segneri, La Rete #NoBavaglio.

“Dovete rifiutare, fin dai banchi di scuola, la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di coltura della mentalità mafiosa”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il corteo partirà alle 11,30 dai giardini di via Della Vittoria (dietro le Poste) e raggiungerà piazzale San Rocco, dove interverranno per i saluti: un rappresentante della Commissione Prefettizia, i Dirigenti degli Istituti, i rappresentanti degli studenti e un giornalista della Rete No bavaglio-liberi di essere informati.