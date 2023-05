La Giunta Gualtieri approva il Piano Casa. Asia Usb: si apre una nuova stagione, ora si attui al più presto!

La Giunta Gualtieri approva il Piano Casa: si apre una nuova stagione, ora si attui al più presto!

È stato approvato dalla Giunta di Roma Capitale il tanto atteso Piano Casa. Uno strumento di cui la città dell’infinita emergenza abitativa e dall’altissimo numero di sfratti a fronte di decine di migliaia di case vuote, ha un disperato bisogno. Asia Usb accoglie con favore l’approvazione del Piano Casa cittadino, frutto di anni di lotta ed impegno militante e politico sia del sindacalismo conflittuale che dei Movimento per il diritto all’abitare. Al suo interno sono presenti ambiti che finora, nonostante le nostre richieste e denunce, non erano mai stati presi in considerazione dalle varie amministrazioni, come ad esempio le questioni degli alloggi degli enti previdenziali o dei Piani di Zona. Questo è un chiaro risultato della capacità e l’impegno espresso in questi anni da questo Sindacato e lo rivendichiamo con orgoglio.