Anzio. Il PD sospende dal partito il segretario Luigi Visalli coinvolto una inchiesta

“Nella giornata di ieri abbiamo appreso che Luigi Visalli, segretario del circolo del Pd di Anzio, è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto la società per la quale lavora. Stamattina ho ricevuto comunicazione dal rappresentante legale di Visallli delle sue dimissioni da segretario di circolo. Non conosciamo la vicenda, in nessun modo collegata con l’attività politica di Luigi, al quale auguriamo di chiarire nelle sedi opportune la propria posizione in merito ai fatti contestati. In attesa che ciò avvenga stamattina ho attivato la commissione di garanzia provinciale chiedendo e ottenendo la sospensione di Luigi Visalli dal partito a nome del quale ribadisco la nostra piena fiducia nell’attività della magistratura e degli organismi inquirenti”.

il segretario provinciale Rocco Maugliani