Anzio. Caso Visalli: iscritti e simpatizzanti del PD si autoconvocano lunedi 22 maggio

“Apprendiamo della sospensione dal Partito Democratico del Segretario Politico Luigi Visalli perché raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in merito ad una inchiesta in corso di cui non si conoscono i dettagli. Auspichiamo che Luigi Visalli possa chiarire la sua posizione nelle sedi opportune ed auguriamo allo stesso di uscire dalla vicenda privo di qualsiasi responsabilità. Apprendiamo altresì delle dimissioni da parte di Luigi Visalli dall’incarico politico che ricopriva e della sospensione dal Partito da parte degli organi preposti. Crediamo tuttavia che ciò non può bastare in un momento in cui necessita coesione e credibilità per contrapporsi allo strapotere delle destre. Per questo Riteniamo sia necessario chiamare a raccolta una comunità che per troppo tempo è stata, al di là della vicenda di cronaca, scollegata dal territorio . Pertanto gli iscritti, i sostenitori ed i simpatizzanti del PD ritengono necessario e doveroso, affinché le vicende del PD anziate non restino solo vicende di cronaca, autoconvocarsi per lunedì 22 Maggio alle ore 20,30 presso il Circolo di Anzio in Via Aldobrandini”.

Gli iscritti ed i sostenitori del Partito Democratico.