Domani a Nettuno studenti in marcia “Per la legalità contro le mafie”

Studenti in marcia contro le mafie

I protagonisti saranno i ragazzi e gli insegnanti degli istituti superiori di Nettuno. L’appuntamento è per domani martedì 23 maggio in occasione dell’anniversario della strage di Capaci in cui furono uccisi il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie la moglie Francesca Morvillo e la scorta. La marcia è stata organizzata dall‘Istituto Tecnico Luigi Trafelli di Nettuno, con il patrocinio del Comune di Nettuno e in collaborazione con la Rete NoBavaglio. Alla marcia degli studenti “Per la legalità, contro le mafie” hanno aderito l’istituto Emanuela Loi, l’istituto Apicio Colonna Gatti di Nettuno e l’Istituto Paolo Segneri.

“La manifestazione vuole essere una risposta attiva al richiamo lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ‘Dovete rifiutare, fin dai banchi di scuola, la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di coltura della mentalità mafiosa’ – spiegano i promotori – Educare alla legalità vuol dire prima di tutto non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie”.

Il corteo partirà alle 11,30 dai giardini di via Della Vittoria (dietro le Poste) e raggiungerà piazzale San Rocco, dove interverranno i dirigenti degli Istituti scolastici, un rappresentante della Commissione prefettizia, i rappresentanti degli studenti e un giornalista della Rete NoBavaglio