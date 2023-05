Aprilia. Ballottaggio, Caporaso: “Ultimo scatto d’orgoglio per far vincere l’unica proposta centrata su bene comune di Aprilia”

Ballottaggio, Caporaso: “Ultimo scatto d’orgoglio per far vincere l’unica proposta centrata su bene comune di Aprilia”

Tante persone ieri hanno accompagnato l’incontro organizzato dalla candidata sindaca di Aprilia Luana Caporaso, con candidate e attivisti, cittadine e cittadini, in vista del turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio.

La candidata civica ha accolto tutti presso il point di corso Giovanni XXIII, delineando i termini della sfida che la vedrà contrapposta al candidato della destra cittadina.

“Il 28 e 29 maggio serve un ultimo scatto di orgoglio – ha detto Luana Caporaso – la scelta è tra due proposte alternative: di là attacchi personali e passerelle elettorali di politici nazionali. Qui, invece, la concretezza di un percorso politico e amministrativo nato tra i bisogni e i desideri degli apriliani e delle apriliane.

Di là critiche strumentali e proposte irrealizzabili, di qua la serietà di una coalizione che non vuole prendere in giro cittadine e cittadini.

Di là la solita destra cittadina che ogni cinque anni cambia maschera mantenendo gli stessi mandanti da Roma e da Latina, di qua una classe dirigente autenticamente apriliana, che riesce a coniugare rinnovamento ed esperienza amministrativa in nome del bene comune, di una città più giusta e più ambiziosa, di un futuro più vivibile per tutti e per tutte”.