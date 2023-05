Nettuno. 25 maggio, tavola rotonda sul progetto “Un mare di letture”

L’ Associazione Con_tatto è entusiasta di invitarvi alla “Tavola rotonda” del progetto: In un mare di…Letture!

Giovedi 25 maggio 2023 dalle 15:00 alle 17:00, presso la biblioteca scolastica “Plesso De Franceschi” IC Nettuno 1

“In un mare di…Letture” è un progetto finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura all’interno del bando “Leggimi 0-6”, promosso dall’ Associazione di Promozione sociale Con_tatto, in rete con il Comune di Nettuno, l’ Associazione Culturale di Resistenza “Baraonda”, l’ Associazione culturale “Upublishing”, l’ asilo nido Cartoonia, il Circolo didattico di Nettuno, l’ Istituto Comprensivo Nettuno I.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo principale di creare una stretta collaborazione tra scuole, educatori, professionisti sanitari, associazioni e famiglie del territorio, dove tutti siano protagonisti attivi nel promuovere la lettura fin dai primi mesi di vita e portare Nettuno ad essere riconosciuta “Città che legge”.

La tavola rotonda rappresenta un punto di partenza fondamentale per il progetto, in quanto sarà uno spazio di confronto, riflessione e scambio di informazioni e proposte.

Scuole, comune e associazioni del territorio condivideranno la loro esperienza nel nostro territorio, rispetto alla promozione della lettura come strumento di crescita e cittadinanza, nonchè opportunità di relazione fin dalla nascita. Ogni partecipante potrà dare un proprio contributo rispetto al tema della lettura in età prescolare, con proposte, spunti di riflessione e mettendo in luce le risorse e le criticità del territorio.

Vi aspettiamo numerosi!

Associazione Con_tatto

3924337248

associazionecon.tatto2012@gmail.com