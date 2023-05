Perquisito l’appartamento di Marco G. R., Il sospetto che abbia a che fare con la sparizione di Sibora Gagani

Potrebbe esserci dell’altro oltre all’omicidio di una ragazza di Malaga, in Spagna. Perché il presunto assassino della giovane, Paula, 28 anni, madre di tre figli, ed ex compagna dell’uomo, potrebbe essere implicato anche nella misteriosa sparizione di un’altra ex fidanzata, Sibora Gagani, albanese di 22 anni, sparita nel giugno dello scorso anno sempre a Torremolinos, sulla Costa del Sol, in Andalusia, dove si era trasferita da Nettuno nel 2014 dopo aver conosciuto . Marco G. R. 45 anni, originario di Nettuno, è stato arrestato giovedì scorso dalla polizia spagnola con l’accusa di aver ucciso Paula con 14 coltellate al culmine di un furioso litigio nel loro appartamento,

Ma il tribunale di Torremolinos ha aperto un procedimento contro Marco G. R., anche. per la scomparsa nove anni fa di Sibora Gagani, con la quale ha anche avuto una relazione. La madre di Sibora qualche giorno fa aveva fatto un appello affinché la polizia spagnola riaprisse le indagini sulla misteriosa scomparsa della figlia.

A seguito di queste indagini, il tribunale di Torremolinos ha effettuato lunedì 22 maggio, una perquisizione dell’abitazione che il detenuto che con la donna scomparsa avevano condiviso a Torremolinos.

Come riportato dalla Corte Superiore di Giustizia dell’Andalusia l’uomo sembra che avrebbe prima ammesso un qualche coinvolgimento nella sparizione di Sibora, rifiutandosi successivamente di ratificare la confessione davanti alla Polizia e al Tribunale.