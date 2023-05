Paulo Dybala ha regalato la sua maglia autografata per la riffa dell’associazione “Un angelo per Amico”

Riceviamo e pubblichiamo

Altro che riffa, è una superiffa. E’ il numero 21 della as Roma , Paulo Dybala ha regalato la sua maglia autografata all’associazione Un angelo per Amico 2000 Onlus che lo ha messo in palio alla superiffa del 24 giugno durante la cena di beneficenza per raccogliere fondi per Stanza dei desideri, uno spazio in cui i genitori e i bambini costretti al ricovero all’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

“Grazie a Paulo che si è dimostrato un Angelo del cuore con questo regalo. Ovviamente grazie anche a Marco e Walter Regolanti di Romolo al Porto che ci hanno aiutato ad arrivare all’attaccante giallorosso– dice Maria Teresa Tomei che parla a nome di tutti i volontari dell’Associazione Un Angelo per Amico 2000 Onlus – l’organizzazione della cena solidale sta procedendo a gonfie vele, ci sono ancora tantissime sorprese da annunciare per chi ha deciso di venire e aiutarci, ma questa è stata una sorpresa anche per noi. Significa che stiamo lavorando bene, ma i risultati di quello che stiamo facendo andranno tutti ai bambini ricoverati a Palidoro. Abbiamo organizzato questa cena con gli Angeli, i nostri storici volontari come i vigili del fuoco di Anzio e di Latina, ma soprattutto con i nuovi volontari che hanno scoperto quanto un piccolo gesto possa fare la differenza per un piccolo paziente.

La cena sarà un’occasione per divertirsi e per aiutare. Non potete mancare. Le prenotazioni sono ancora aperte e potete chiamare al 3476122816”.