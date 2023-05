Nettuno. Asilo nido comunale, il comitato di quartiere Santa Barbara impegnato per la riapertura con il sostegno della Commissione straordinaria

Pieno sostegno all’iniziativa del Comitato di quartiere Santa Barbara, che da tempo è impegnato per la riapertura dell’Asilo nido comunale il Germoglio, da parte della Commissione straordinaria. Un lavoro continuo portato avanti da mesi con riunioni ed incontri. Tanto che il dottor Reppucci a nome della commissione straordinaria ha inviato al Presidente della BCC Nettuno dottor Luciano Eufemi una missiva con la quale auspica la conferma del finanziamento a suo tempo proposto dalla banca. Il Comitato da parte sua chiede al Comune l’impegno di partecipare ai bandi regionali per reperire altre risorse atte alla gestione della struttura comunale.

Di seguito la lettera inviata dalla Commissione straordinaria al Presidente della BCC Nettuno.

Al dottor Luciano eufemi presidente BCC Nettuno

EPC al dirigente area tecnica architetto Vito Rocco Panetta

Al rup Federica sodani

Al segretario generale dottor Donato Morano

Oggetto: asilo nido il germoglio adeguamento sismico e messa a norma

È intendimento di questa gestione straordinaria, interpretando il pensiero dei cittadini del comitato di quartiere Santa Barbara ed anche di tante associazioni del territorio, di produrre il massimo dedicato sforzo inteso ad agevolare il recupero ed l’utilizzo dello stabile adibito ha sede dell’asilo nido il germoglio, tenuto conto che è l’unica realtà di questo tipo che ha operato in passato nel comune di Nettuno.

Ciò premesso Si prega le SS l l di voler svolgere ogni Cortese, consentito interessamento che valga a confermare il finanziamento a suo tempo proposto, magari con una congrua integrazione, a copertura dell’importo eccedente il quadro economico, dovuto alle revisione dei prezzi, fermo restando lo sforzo che questo comune dovrà comunque produrre per intercettare ulteriori e necessari finanziamenti, previa richiesta presso altri

Si ringrazia, confidando nella migliore disponibilità per per realizzare un intervento che non può non trovare l’entusiastica adesione della popolazione locale e per il quale forte e viva sarà la gratitudine e la riconoscenza per delle associazioni del territorio, dei cittadini, ed ovviamente delle istituzioni a partire dall’amministrazione comunale

La commissione straordinaria

(Giallongo Reppucci Infantino)