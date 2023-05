Tutti al mare 2023. Al via la campagna di adesioni per i Centri Marini dedicati ai residenti fragili over 65 del Municipio III Montesacro

Dal 15 maggio e fino al 15 giugno è possibile inoltrare il modulo di adesione per prenotare il proprio posto per una delle settimane in programma.

Dal 3 al 21 luglio 2023 il tour operator B&C Travel, specializzato nella realizzazione di pacchetti viaggio per la terza e quarta età, realizzerà il progetto “Tutti al mare” riservato agli utenti fragili over 65 residenti nel Municipio Roma III Montesacro.

L’iniziativa darà la possibilità a 150 cittadini romani di accedere ogni giorno per una settimana allo stabilimento “il Trocadero” di Lido dei Pini per consentirgli di godere di un periodo di vacanza e contrastare così i fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale che tendono ad accentuarsi nel periodo delle ferie estive.

Sotto la supervisione di esperti e qualificati operatori gli utenti selezionati beneficeranno in maniera del tutto gratuita del servizio di trasporto da e per Roma, dell’accesso alle strutture dello stabilimento con la dotazione di sdraio, lettini e ombrelloni , del servizio di ristorazione a pranzo, e snack a metà pomeriggio, ed infine di un programma di animazione dedicato che realizzerà attività ludiche, tornei di carte e giochi di gruppo volti alla socializzazione ed all’intrattenimento dei partecipanti.

La disponibilità dei posti è limitata e saranno pertanto privilegiate le domande che perverranno da residenti del territorio che si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità economica e sociale.

La partecipazione al centro diurno è totalmente gratuita, per informazioni supplementari o inviare la propria domanda di adesione per uno dei turni in programma è possibile contattare l’indirizzo email assistenza@bectravel.it o il numero di telefono +39.340.949.14.99

Il progetto, a cura della B&C Travel, è sviluppato in collaborazione con la cooperativa sociale primo valore ed è promosso da Roma Capitale essendo interamente finanziato con i fondi della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro