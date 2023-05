24 e 25 giugno la Città di Anzio onora il santo Patrono S. Antonio di Padova

La Città di Anzio onora il santo Patrono, S. Antonio di Padova: sabato 24 giugno la Santa Messa nella Chiesa Madre e la tradizionale processione per terra e per mare. Domenica 25 il concerto della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e lo spettacolo pirotecnico sul Porto.

Il concerto della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro Donato di Martile, composta da oltre sessanta musicisti, domenica 25 giugno, alle ore 21.30, in Piazza Garibaldi, con a seguire lo spettacolo pirotecnico sul Porto, chiuderà il programma delle celebrazioni in onore del Santo Patrono della Città di Anzio, S. Antonio di Padova, approvato, nella seduta di Giunta dei giorni scorsi, dalla Commissione Straordinaria, composta dal Prefetto Antonella Scolamiero, dal Vice Prefetto Francesco Tarricone e dal Dirigente, Agostino Anatriello.

La caratteristica che contraddistingue la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è quella che vede tutti i suoi componenti impegnati nei vari reparti operativi. La Commissione e la Città di Anzio tutta, in un momento particolarmente impegnativo per il Corpo, in prima linea nel prestare soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna, ringraziano il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Guido Parisi, per aver accolto l’invito a programmare il concerto in onore di S. Antonio di Padova, nel giorno più importante dell’anno per i cittadini anziati.

Sabato 24 giugno, alle ore 19.00, nella Chiesa Madre di Anzio, la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo della Diocesi di Albano, mons. Vincenzo Viva; a seguire la tradizionale ed emozionante Processione per terra e per mare, con l’effige di S. Antonio di Padova.

Il programma religioso, predisposto dal Parroco, Padre Paolo Cirina e dalla Chiesa Madre, per martedì 13 giugno, giorno di festa cittadina in onore del Santo Patrono, alle ore 19.00, prevede la Solenne Concelebrazione Eucaristica sul Sagrato della Chiesa in Piazza Pia, presieduta dall’Arcivescovo di Oristano, mons. Roberto Carboni, con la partecipazione dei Parroci della Città di Anzio e con la distribuzione del pane dei poveri. Lunedì 12 giugno, alle 21.15, la suggestiva fiaccolata della Confraternita con il Beato Transito di S. Antonio. Domenica 11 giugno, alle ore 19.00, la Santa Messa, con a seguire la Processione del Corpus Domini per le vie del centro cittadino. Sabato 3 giugno, alle ore 17.00, presso il Cimitero Comunale, la Santa Messa in suffragio dei defunti e sabato 10 giugno, presso la Chiesa Madre, la Santa Messa del malato con l’olio degli infermi.

Il concerto “Antonio Vivaldi – Gloria RV 589”, con l’esibizione dell’Orchestra del Chris Cappell College e della Corale Polifonica Città di Anzio, martedì 6 giugno, alle ore 20.00, all’interno della Chiesa Madre in Piazza Pia, sarà un altro appuntamento particolarmente significativo del programma ufficiale delle Celebrazioni.

Nei prossimi giorni, con l’installazione delle luminarie artistiche e con la programmazione dei vari servizi rivolti alla cittadinanza, il territorio entrerà nel vivo dell’importante evento religioso, che ogni anno richiama ad Anzio migliaia didi persone devote di S. Antonio di Padova.