Rugby, sabato sul campo di Anzio la tappa del campionato regionale Touch, domenica la sfida “Barbarian mile”

E’ sempre più vicino il finale di stagione per il Rugby Anzio Club. Domenica scorsa hanno esaurito i loro impegni anche le due squadre giovanili di categoria Under 11 e Under 9. Mentre la rappresentativa di Touch Rugby si è piazzata 4° su 7 squadre partecipanti nella tappa del campionato regionale che si è tenuta a Roma sul campo di Tor Pagnotta.

Appuntamento con il rugby a tocco che si replicherà anche questo sabato, proprio ad Anzio (sul campo di via Ardea).

Ma domenica c’è un altro evento che si terrà sempre al campo di Anzio. Si tratta di una sfida molto particolare, il Barbarian Mile, organizzata da Oltrelimite, un gruppo di sportivi che si dedica ad affrontare imprese per così dire estreme.

L’assalto al Barbarian Mile, che sarà tentato da Valerio Savazzi, consiste nel percorrere un miglio terrestre (1.600 metri) entro un’ora, e soprattutto zavorrati.

L’atleta dovrà spingere una slitta del peso di 60 chili, con in mano due kettlebell da 32 chili ciascuna, 2 cavigliere da 2 chili e uno zaino da 32, per un totale di 160 chilogrammi complessivi da trascinare sul campo da rugby. Un classico esercizio da “circuito di forza” che verrà quindi cronometrato.

L’appuntamento con Barbarian Mile è fissato a domenica 4 giugno alle ore 17:30. Tutti coloro che sono interessati ad assistere a questo evento (ingresso libero) non dovranno però presentarsi a mani vuote. Oltrelimite infatti per ognuna delle sue iniziative collabora con le associazioni del territorio per fini benefici. Nel caso dell’evento di domenica la partnership è con Io Libero, una Onlus formata dai volontari del Canile di Porta Portese ( www.iolibero.org ). Per l’occasione sarà allestita una raccolta di cibo e oggetti che saranno poi destinati all’attività dei volontari stessi.

Sabato 10 giugno invece si terrà la classica festa di fine stagione sempre al campo di Anzio Colonia, a partire dalle 16:30, con torneo di touch aperto a tutti dagli under 13 agli old, giochi per grandi e piccoli, e musica sino a tarda serata. Oltre ovviamente a stand gastronomici e birra. Una festa al quale sono invitati tutti i tifosi del Rugby Anzio Club.