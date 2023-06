All’IC Nettuno III la premiazione della 14° edizione del premio Taurelli dal titolo “Ricordare per non dimenticare”

Si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Nettuno III, la 14° edizione del premio Taurelli dal titolo ” Ricordare per non dimenticare“.

Antonio Taurelli, morto nel 2021, cittadino onorario di Nettuno e reduce della seconda guerra mondiale nella quale, poco più che adolescente, combatté al fianco degli alleati nei giorni seguenti lo Sbarco sulle coste del nostro litorale. Sempre attivo nel trasmettere la memoria alle giovani generazioni.

“Promotore di questa iniziativa è sempre stato il Sig. Antonio Taurelli, che ci ha incoraggiato a raccogliere testimonianze per ricostruire la memoria storica di quei fatti che hanno segnato profondamente le nostre cittadine e soprattutto ci ha sempre stimolato a maturare la nostra personale condanna della guerra.

I fatti recenti ci mostrano come queste tematiche siano ancora oggi drammaticamente presenti”. Hanno spiegato chi alunni nel presentare l’evento.

“Non si può dimenticare la guerra e quanto sia stato triste e doloroso quel periodo. -Ha affermato la dirigente prof.ssa Ramona Bica– Se lo dimentichiamo puo accadere che scoppi qualche guerra in qualche parte del mondo, anche vicino a noi. Non importa se sia lontana o vicina è un errore quello della guerra che non deve proprio ripetersi”.

“Oggi ricordiamo Antonio Taurelli una persona che in questa comunità ha ben meritato di essere celebrato. – ha aggiunto Antonio Reppucci Prefetto e Commissario del Comune di Nettuno- Penso che ci debba essere sempre comunque un dovere di memoria perché un popolo che non ha memoria non riesce a guardare avanti con con prospettive incoraggianti”.

La parola è passata poi ad Antonio taurelli nipote del reduce a cui è dedicato il premio “Ringrazio per l’organizzazione di questo evento e quei professori che nel corso degli anni hanno dato un nome a questa giornata e hanno consentito che un’idea sopravvivesse. Questa idea nasce nasce moltissimi anni fa, nasce nel 1944 quando mio nonno è un giovane.nettunese che non ancora compiuto 18 anni e si trova fuori casa a dover scegliere da che parte stare e lui si schiera con i liberatori”.

Belli e commoventi gli scritti e le composizioni degli alunni (recitati, proiettati e cantati) incentrati sull’orrore della guerra e il valore della pace.

Questi vincitori del premio Taurelli edizione 2023

Sezione Video

Alunno SHOVO SAAKER classe III B

Sezione poesia

1 posto. IAQUANIELLO SOFIA. Classe III D

2 posto. FESTOSO AURORA. Classe III A

3 posto MICULAN AURORA. Classe III i

3 posto ex aequo. MASSIMI GIULIA. Classe III B

Sezione prosa

1 posto. CIOCCI TERESA. Classe III H

2 posto. SARA CAROL LAURENZA E ANITA D’ANIELLO. Classe III E

3 posto INNOCCA IRENE. Classe 3C

3 posto ex aequo. STELLA COTTARELLI. Classe III G

Brani eseguiti dal Coro “Andante con brio” preparato dalle Prof.sse Maria Teresa Chillemi e Valentina Ciambrone

The Star-Spangled Banner l’inno nazionale degli Stati Uniti con la voce solista di Keira Vasques

Inno di Mameli fratelli d’Italia

“Pensa” di Fabrizio Moro, con le voci soliste di Noemi Bonfigli e Lorenzo Rabini

Rebecca Rossini ha eseguito con il violoncello la colonna sonora di

“Schindler’s List” tratta dall’omonimo film di Steven Spielberg e composta da John Williams.

“La guerra di Piero” di Fabrizio di Fabrizio De Andrè con le voci soliste di Lorenzo Rabini, Linda

Bogna, Zoe Monestier, Virginia Acone.