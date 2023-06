Pomezia. “L’arbitro” Taylor socio onorario del Lazio Club

Anthony Taylor socio onorario del Lazio Club. È questo il modo in cui tifosi biancocelesti del luogo hanno pensato di rifarsi contro la tifoseria romanista, dopo la “barbara aggressione dei sostenitori giallorossi” – come l’hanno definita loro – all’aeroporto di Budapest hanno pensato di esprimere la loro “vicinanza” all’arbitro inglese noto alle cronache per gli errori arbitrali durante la finale di Europa League. Così, il un articolo de ‘Il Messaggero’, il Lazio Club Pomezia ha deciso di staccare una tessera onoraria proprio a nome di Anthony Taylor, il fischietto che ha danneggiato la Roma in finale di Europa League scatenando le proteste e l’amarezza di Mourinho e i romanisti.