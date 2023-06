Torremolinos. Trovato murato un corpo, potrebbe essere quello di Sibora Gagani, uccisa dal suo fidanzato in Spagna

La ragazza Italo-albanese residente a Nettuno (Roma) sparì in Spagna 9 anni fa, trovato corpo nascosto Suo ex italiano ha confessato l’omicidio. Cadavere era murato

La polizia spagnola ha trovato un cadavere nella casa di Torremolinos (Málaga) in cui una ragazza italo-albanese scomparsa nel 2014, Sibora Gagani, conviveva con il suo ex, l’italiano Marco G. R. anche Lui di Nettuno, principale sospettato in questo caso e ora in carcere per un recente femminicidio. Lo confermano all’ANSA fonti vicine al caso. Il corpo, aggiungono le stesse fonti, si trovava nascosto in una cassa di legno, nascosta tra due pareti. La salma è stata presa in carico dall’Istituto di Medicina Legale della zona per autopsia e identificazione..

La scorsa settimana la madre di Simona e il fratello avevano in una conferenza stampa ad Anzio avevano lanciato un appello affinché si intensificassero le ricerche della povera ragazza, partita nel 2014 da Nettuno per andare a vivere in Spagna con il suo ragazzo e poi svanita nel nulla.

Marco G. R. è stato arrestato sempre a Torremolinos lo scorso 17 maggio, dopo esser scappato dall’appartamento in cui viveva con Paula, 28enne spagnola trovata morta la mattina stessa con diverse ferite d’arma da taglio sul corpo. Già in manette, l’uomo ha confessato informalmente ad alcuni agenti di aver ucciso nove anni fa la sua ex Sibora Gagani, murandone il corpo nell’abitazione in cui la coppia conviveva. Nonostante abbia ritrattato questa versione dei fatti in sede di interrogatorio ufficiale, gli inquirenti non hanno abbandonato la pista da lui stesso indicata per trovare la giovane, di cui non si era più saputo nulla dal 2014: dopo alcuni tentativi, il ritrovamento di quello che potrebbe essere il cadavere di Gagani è avvenuto nella giornata di ieri.