Domenica 4 giugno la selezione di Serie C femminile dell’Onda Volley ha vinto la finalissima dei playoff 2022/2023, conquistando la promozione in Serie B2 per la prima volta nella sua storia.

Al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza contro la Fenice Roma, andata in scena presso il PalaSport di Guidonia Montecelio, le ragazze allenate da mister Davide Garzi si sono imposte col risultato di 3-2 (parziali 23-25, 25-20, 25-22, 17-25, 15-13) dopo un tie-break concitatissimo al cospetto di una formazione, quella di coach Luca Cianci, che ha onorato al meglio l’incontro.

Dopo aver ottenuto il primo posto nel girone B regionale, infrangendo ogni record – 24 successi su altrettanti match, 71 punti conquistati sui 72 a disposizione – le biancazzurre hanno sconfitto nel mini girone a tre di post-season le rivali San Paolo Ostiense e Volley Terracina, in entrambi i casi con il punteggio di 3-0, portando il computo stagionale complessivo a 27 vittorie su 27 partite.

La promozione arriva a coronamento di un ciclo avviato nella stagione 2017/2018, che aveva già portato a un passo dall’obiettivo per ben due volte nel giro di cinque anni l’Onda Volley, uscita sconfitta in entrambe le finali (2018 e 2022) giocate al Pala Fonte Eur.

Di seguito, in ordine alfabetico, le protagoniste di questa trionfale cavalcata, cresciute per la quasi totalità nel settore giovanile biancazzurro:

Cancelli Elisa (centrale), Cecchini Michela (alzatrice), Cibati Chiara (libero), Di Natali Melania (alzatrice), Folco Antonella (libero), Garzi Maria Eleonora (opposto – CAP), Mannironi Elettra (martello), Mostacci Francesca (centrale), Natalini Marta (martello), Raimondi Luisa (alzatrice), Romano Francesca (opposto), Scarano Sara (martello), Tiraterra Giorgia (centrale)

Allenatore: Davide Garzi

Allenatore in seconda: Paolo Miccù

Dirigente accompagnatore: Silvia Spoletini