In arrivo la nuova carta acquisti contro il “caro spesa”. Cos’è e chi la riceverà

Il nuovo bonus, in arrivo verso la metà di luglio, non appena l’Inps avrà terminato i conteggi degli aventi diritto, servirà all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sarà, almeno in partenza, di 380 euro e ne beneficeranno circa 1,5 milioni di famiglie. La card, una sorta di carta di credito, come la “vecchia” carta acquisti, dovrà essere ritirata presso gli uffici postali dopo aver ricevuto una lettera da parte del proprio comune di appartenenza. La card, come detto, potrà essere utilizzata per acquisti alimentari, di certo presso la grande distribuzione (supermercati) e ci sono attualmente trattative perché venga applicato proprio da questi negozi un ulteriore sconto per chi utilizzerà la card per acquistare alcuni tipi di alimenti. La nuova carta dovrà essere attivata, da coloro che l’avranno ritirata alle poste, entro il 30 settembre e tutti i residui che non verranno utilizzati saranno ridistribuiti su tutte le card effettivamente attive. Le somme, infine, dovranno essere spese entro il 31 dicembre. Vediamo però quali sono i requisiti per averne diritto, perché sono abbastanza stringenti. Si dovrà avere un ISEE inferiore a 15mila euro; tutti i componenti del nucleo familiare dovranno essere iscritti all’anagrafe comunale ed inoltre non si potrà già essere beneficiari di altre forme di sostegno economico, quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza, il reddito d’inclusione, la Naspi (disoccupazione) e la cassa integrazione. Vista la necessità di avere un ISEE in corso di validità, se si ritiene di avere diritto a questa nuova card, si consiglia di farlo prima che l’Inps porti a termine l’individuazione dei beneficiari.

Roberto Alicandri