Lions Anzio, il Presidente uscente Francesco Bonanni passa la campana a Elena Ceccarini

Sabato 10 giugno presso l’hotel dei Cesari si è tenuta la cerimonia del Passaggio della Campana del circolo Lions di Anzio Nettuno. Un rito antico, mutuato dalla politica a metà degli anno ‘90, per segnare il passaggio di consegne a Palazzo Chigi, diventato nel tempo simbolo consolidato del trasferimento di potere anche nella riunione annuale dei circoli Lions. Un rito capace di attraversare il tempo. Denso di significati inespressi che affondano nel mito. C’è qualcosa di spirituale, nella consegna della campanella. Un suono che fin dagli albori della storia si utilizzava per scacciare i demoni, un gesto simbolico che viene dal passato e si consegna al futuro. Si respirava nell’aria durante la cerimonia del passaggio di consegne che ha visto il Presidente uscente Francesco Bonanni porgere la campana a Elena Ceccarini che dal 1 luglio sarà al vertice di una delle due sezioni Lions di Anzio. Emblema della solidarietà proiettata nel sociale che caratterizza l’impegno dei Lions nel mondo. E carattere distintivo di una proiezione internazionale raccolta a favore di campagne solidali verso i tanti che hanno bisogno di aiuto. Dalla raccolta degli occhiali, alle iniziative a favore della pace nelle scuole del territorio. Dai service medici all’educazione civica e alla tutela dell’ambiente. “La solidarietà si misura in opere e impegno”, ha detto la neo Presidente Elena Ceccarini durante il pranzo di gala a cui hanno partecipato affiliati Lions e autorità del territorio. Tra questi la past President Maria Pia Baldo, officier distrettuale, Giusy Ruggeri voce della serata e officier distrettuale, il Prefetto Antonio Reppucci, il Presidente della associazione Pro loco Augusto Mammola, il Presidente dell’Asso Arma Irridia Palomba, il Presidente Anarti Walter Vicini, il Presidente dell’associazione Trasmettitori Giovanni Bica, la dirigente scolastica Ramona Bica, il Prof Valdemaro Marchiafava con Beatrice Guerrini insieme a giornaliste ed ex dirigenti scolastiche.

e.i