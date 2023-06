Pomezia. Scontro tra un furgone e una moto, morto il centauro

Incidente mortale ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, in via Monte d’Oro a Pomezia (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Da una prima ricostruzione, un motociclista di 55 anni, nel sorpassare un’altra moto, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un furgone che proveniva nella direzione opposta. Il 55enne è morto sul colpo mentre il conducente del furgone è rimasto ferito. Trasportato al Campus Biomedico ha avuto una prognosi di 30 giorni. L’incidente è avvenuto circa a metà della strada che collega la via Pontina con via di Pratica di Mare. A seguito del violento impatto, il conducente dello scooter è morto sul colpo. Inutili per il centauro gli aiuti dei sanitari del 118 intervenuti poco dopo l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, all’altezza della curva l’uomo a bordo dello scooter, un 55enne romano che percorreva la strada in direzione dell’aeroporto di Pratica di Mare, potrebbe essersi allargato troppo. In quel momento stava arrivando un furgone dalla direzione opposta, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’urto frontale.