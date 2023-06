Lazio Cine International 2023: al via il bando da 5 milioni di euro per le produzioni audiovisive

Pubblicato l’avviso, sarà possibile inviare la propria domanda dal 21 giugno alle ore 12 al 20 luglio alle ore 18

Via libera al nuovo bando per le produzioni audiovisive. È stato pubblicato l’avviso Lazio Cine International (prima edizione 2023) per una cifra di 5 milioni di euro, metà dei quali (2,5 milioni di euro) riservati alle opere audiovisive di interesse regionale.

I fondi sono inseriti nella nuova programmazione PR FESR Lazio 2021/2027. L’aiuto, nella forma di contributo a fondo perduto, può arrivare al 50% dei costi sostenuti con un massimo di 500.000 euro.

L’avviso è rivolto a Pmi e produttori di opere cinematografiche, televisive o web al fine di rafforzare e migliorare la competitività delle imprese e il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri. L’altro obiettivo del progetto è quello di dare una maggiore visibilità internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio, in particolare ai luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi a rafforzare e migliorare la competitività del settore turistico. La domanda si potrà inviare tramite GeCoWEB Plus a partire dalle ore 12 del 21 giugno 2023 e fino alle ore 18 del 20 luglio 2023.

