In occasione della chiusura dell’anno accademico, lunedì 19 giugno 2023, gli studenti dell’accademia Artestile di Nettuno hanno portato in passerella le loro bellissime creazioni.

Nella spaziosa sala teatrale della chiesa di San Pietro Claver in zona San Giacomo, modelle e acconciatori hanno sfilato davanti ad un folto pubblico di genitori e accompagnatori entusiasti e sotto lo sguardo vigile ed orgoglioso dei loro insegnanti.

Gli allievi del primo anno si sono concentrati sulle tecniche di phon e piega da giorno, gli allievi del secondo si sono ispirati per le loro acconciature ad alcuni paesi del mondo tra cui la nostra amata Italia, il Giappone, l’India, l’Egitto e la Svezia.

Gli allievi del terzo anno, invece, hanno proposto acconciature ed abiti d’epoca, dalle capigliature più elaborate dell’antica Grecia e delle tipiche matrone romane, alle complesse impalcature stile Rococò, fino ad arrivare alle acconciature dal design spaziale di un prossimo futuro.

E ancora, per gli amanti del romanticismo non potevano mancare le acconciature da sposa ad opera degli allievi del corso professionale. Un vero e proprio spettacolo in cui si è celebrato l’ inno alla bellezza, intesa come un viaggio sublime nei meandri della creatività.

Carlo Grassi, direttore dell’Accademia Artestile ha aperto la serata ringraziando e salutando i due soci storici, Alviero Carnieri e Michele Minchetti e gran parte dello staff stilistico impegnati a Milano con gli scatti della nuova collezione moda 2024.

<<Niente è impossibile, noi abbiamo visto in questi anni grossi talenti che sono venuti fuori. L’abnegazione e l’attenzione che hanno avuto nello studio hanno dato grandi risultati>> con queste parole, il direttore accademico, ha esortato i giovani ragazzi ad applicarsi costantemente.

Durante la serata non potevano mancare i ringraziamenti e le parole commosse della coordinatrice accademica Fabiola Mammucari che durante tutto l’anno ha curato la didattica e la formazione insieme ad un team di maestri eccellenti quali: Carlo Grassi, Alessandro Mammucari, Sara Carnieri, Sara D’Auria, Alba Ricci, Vincenzo Grassi, Danila Branca, Mario Vaccaro, Giuseppe Macciocca, Giorgia Marcheggiani e Simone Vellucci, << …a nome di tutto il corpo insegnanti, siamo sicuri di aver fatto il nostro massimo, con le migliori competenze e le migliori professionalità di cui disponiamo. Soprattutto con la passione che ci contraddistingue, ci siamo impegnati a realizzare accoglienza, integrazione, preparazione e successo formativo di cui questo evento ne è la prova tangibile! Grazie a tutti!>>

Infine, il momento più atteso dai ragazzi, la consegna dei diplomi. Un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati, che testimonia ancora una volta la ricchezza di talento e la passione che caratterizza la nostra accademia.