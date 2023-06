Ad Anzio sono iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria delle strade comunali della Zona 5 (Sacida – Cinque Miglia). Le vie oggetto dell’intervento, che sarà ultimato nelle prossime settimane, sono Via Scarlatti, Via Spontini, Via Cilea, Via Paisiello (tratto), Via Vivaldi e Via della Spadellata (tratto).