Anzio. Tutto pronto per la serata solidale organizzata, sabato 24 giugno, dall’Associazione ‘un angelo per amico’

Tutto pronto per la serata e la cena solidale organizzata sabato 24 giugno dall’Associazione “un angelo per amico 2000 onlus” guidata dall’infaticabile Maria Teresa Tomei, presso il ristorante Boccuccia di Lavinio (Anzio).

Ci sarà tanto da ridere con Marco Tana e Martufello. I due comici hanno assicurato la loro presenza alla cena solidale con lo scopo di aiutare i bambini ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, saranno raccolte donazioni per la “Stanza dei desideri” dove i pazienti e i loro genitori possono trovare tutto il necessario per un lungo ricovero.

Oltre a a Martufello e Marko Tana ci saranno anche l’ex calciatore Peppe Incocciati, il Tarzan team per l’Animazione, Amare Vic❤. Il Medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il Comando provinciale Vigili del Fuoco Latina, quelli del Distaccamento Anzio e Nettuno e la Protezione Civile Nettuno.

Tanti i premi in palio per la Riffa: un orologio gioielleria oreficeria Di Cresce Nettuno RM, N.2 abbonamenti annuali e n.5 biglietti entrata parco Acquatico Zoomarine Pomezia Rm, Viaggi n.2 persone gg 1 Agenzia viaggi “Partecipa anche tu” di Manuela Ottentoti di Roma, Confezione originale 958 Ranucci Bibite Distribuzione Anzio Rm, Maglia originale autografata Campione mondiale MotoGP DUCATI Pecco Bagnaia, cappello Autografato campione mondiale MotoGP VR 46 Valentino Rossi. n.2 borse donna donate PUNTO CARTA Lavinio lido Anzio Rm.

Per: super riffa maglia AS Roma autografata di Dybala Donata dal ristorante La Romolo al porto. Pallone originale autografato AS Roma giocatori serie A Donato dalla famiglia Bruno Conti. Direttamente da formello direzione SS Lazio pallone originale autografato giocatori serie A.

Dunque una serata assolutamente da non perdere, costo cena a base di carne € 30.00 adulti….€ 15.00 bambini. Prenotazioni al n. 3476122816