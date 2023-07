Roma. Apre il più grande negozio solidale d’Europa: gratis abiti e oggetti per bambini e persone in difficoltà

Salvamamme ha inaugurato a Roma in zona Marconi (via Antonio Pacinotti 18) il più grande e permanente shop centre sociale d’Europa a sostegno di almeno mille famiglie in difficoltà sostenute dall’associazione. Lo spazio offerto in comodato d’uso dalla Croce Rossa italiana conta circa 700 metri quadri e darà la possiblità alle famiglie in difficoltà di ottenere in maniera gratuita capi di abbigliamento, accessorie altri oggetti utili.

Obiettivo dello Shop Centre è quello di essere un negozio di solidarietà aiutando chi ne ha più bisogno e per questo è a disposizione anche alle donne vittime di violenza, ai senza fissa dimora, alle persone con pensione minima e a quanti avranno necessità perché ricoverati in ospedale.

Come sottolineato da Barbara Funari Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute lo spazio diventa fondamentale per il sostegno ai più fragili: “Una importante innovazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo perchè investe nella cura della dignità delle persone che potranno superare la modalità dell’assegnazione di pacchi decisi da altri e potranno scegliere in prima persona i capi di abbigliamento e altre importanti cose indispensabili alla vita quotidiana. Investire sulle persone, sulla rete solidale e sulla collaborazione tra Istituzioni, terzo settore e volontariato è il cammino giusto che questa città sta imparando, anche grazie ad iniziative come questa, a percorrere”.