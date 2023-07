Sabato 1° luglio si terrà, presso il teatro studio 8 di Nettuno (Rm), sito sulla SP Nettuno-Velletri 8, lo spettacolo di Marco Mingardi. L’artista vincitore del talent show televisivo “TU SI CHE VALES” si esibirà con il suo repertorio per allietare quella che sarà la prima delle molte serate musicali e non solo messe in piedi dall’associazione Domina Arte.

Per info e prenotazioni contattare il numero 320.25.05.055