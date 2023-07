Non ce l’ha fatta Marco Mauriello, il giovane coinvolto in un incidente sabato a Nettuno

Non ce l’ha fatta Marco Mauriello, nonostante i tentativi dei medici che hanno fatto tutto il possibile per tenerlo in vita. Il ragazzo originario di Aprilia ma da tempo viveva a Nettuno. Sabato scorso il ragazzo, 25 anni, a bordo della sua moto, era rimasto coinvolto in un incidente con due auto in Via della Vittoria a Nettuno. Sembra che per evitare un’auto abbia sterzato andando ad urtare violentemente contro un’altra auto. Portato d’urgenza al San Camillo di Roma, le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Ieri sera il suo cuore ha cessato di battere.