A Roma Eur sabato e domenica torna la Formula E, strade chiuse e bus deviati

Torna a Roma per la quinta volta il campionato del mondo di Formula E, che sabato 15 e domenica 16 luglio vedrà le monoposto elettriche sfrecciare sulle strade della Capitale nell’ormai tradizionale circuito dell’Eur, con un lascito alla città che vedrà la realizzazione di sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare e anche un innovativo murale realizzato con una speciale vernice che per dieci anni contribuirà ad assorbire l’inquinamento atmosferico.

L’Hankook Rome E-Prix 2023, la prima edizione organizzata nel periodo estivo, è stato presentato oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, dal presidente e fondatore di Formula E Alejandro Agag e dalla direttrice della Sostenibilità di Formula E, Julia Pallé.

FORMULA E, STRADE CHIUSE E BUS DEVIATI

Dalle 20,30 di giovedì 13 luglio alle 5,30 della mattina di lunedì 17 luglio, sarà vietato il transito veicolare all’interno dell’”anello verde” che si estenderà da viale del Pattinaggio a viale Asia.

Nelle stesse giornate, via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico nel tratto dell’Eur (tra via Laurentina e viale America).

I PERCORSI ALTERNATIVI

In direzione del Raccordo, sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana/viale Egeo. In direzione Centro, il traffico veicolare sarà deviato, a partire da piazzale Venticinque Marzo, su viale dell’Oceano Atlantico e via Laurentina. Altre strade possibili per evitare la chiusura, Ostiense-Via del Mare e Ardeatina.

Per quel che riguarda il trasporto pubblico , nelle stesse giornate saranno deviate/limitate 18 linee diurne, 3 notturne e 7 collegamenti in uscita ed in rientrata dalle rimesse Magliana – Tor Pagnotta. Ad essere interessate dai provvedimenti saranno le linee 30, 31, 73, 170, 670, 708, 714, 724 , 762, 779, 779F, 780, 788, 791, C7, n070, nMB e nME e i colllegamenti F02, F20, L05, L50, M01, M02 e M20.

Dalle 20,30 di giovedì 13 luglio e fino a 16 luglio deviata anche la linea 771.