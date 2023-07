Dal 25 al 27 agosto la 28esima edizione del “Videocorto Nettuno”

Ventottesima edizione per Videocorto Nettuno, il festival che realizza il sogno di più di cinquantamila abitanti che non godono della presenza di una sala cinematografica da ormai più di vent’anni. Per tre giorni, Nettuno torna infatti ad ospitare il cinema italiano in corto, nella corte del prestigioso Forte Sangallo, richiamando nella cittadina sul mar Tirreno autori, registi, scrittori ed attori dal lontano 1996.

L’edizione di quest’anno, che andrà dal 25 al 27 agosto, a pochi giorni da Venezia si fa notare anzitutto per la giuria: a giudicare i 18 corti in concorso sono chiamati Andrea Bosca, Antonio Pisu, Graziano Diana, Tiziana Foschi, Piergiorgio Bellocchio, Grazia Di Michele, Giannandrea Pecorelli, Anna Favella, Paolo Di Paolo e altri, i cui nomi verranno resi noti nei prossimi giorni.

Oltre alla competizione, quest’anno Videocorto Nettuno ospiterà la sezione fuori concorso “Sguardi e visioni” che alternerà, a inizio serata, all’imbrunire, brevi corti provenienti da varie parti del globo, piccole opere con un poderoso senso dell’immagine che faranno da ouverture alla selezione ufficiale. Infine, tre eventi fuori concorso: l’anteprima di “La vasca” di Savino Genovese, più volte vincitore e protagonista del festival, la visione di “Tria” di Giulia Grandinetti che proprio a Nettuno incontrò per la prima volta le attrici che avrebbero poi contribuito alla riuscita del corto che sta facendo il giro del mondo, e, infine, “Story of your life” di Salvatore De Chirico, fresco vincitore del premio Lanterne Magiche, l’associazione con cui Videocorto Nettuno collabora da anni e che vede Lino Guanciale come protagonista.

Tra i volti che si alterneranno nella competizione,sul grande schermo del festival, invece, avremo Filippo Scicchitano, Anna Ferzetti, Filippo De Carli, una veterana come Elena Cotta fino all’esordio di Linda Zampaglione, figlia di Claudia Gerini. Come ogni anno, a completare il panorama degli eventi c’è il salotto pomeridiano al borgo medievale, condotto da Lucilla Colonna e Alessandro Policreti, dove il popolo del festival si raduna tra commenti, interviste e anticipazioni e dove troverà spazio anche la presentazione del libro “Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi” di Emanuele Zambon e Alice Grisa. Ad organizzare il tutto, come sempre, la Pro Loco Nettuno, per la direzione artistica di Elvio Calderoni e Giulia Bartoli, patron storici della manifestazione.

Di seguito il calendario completo del festival: