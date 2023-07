Procreazione medicalmente assistita. Mattia (Pd): “Il Lazio conferma l’avvio iter per l’innalzamento dell’età”

“La Regione Lazio ha confermato che l’ufficio competente ha avviato l’iter autorizzativo per l’attuazione della norma, approvata nella scorsa legislatura con legge regionale del 23 novembre 2022, n.19 (cosiddetto ‘Collegato al Bilancio’), che stabilisce l’innalzamento dell’età da 43 a 46 anni per le donne che possono accedere alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nelle strutture pubbliche del Sistema sanitario regionale. È quanto emerso ieri in Aula in Consiglio regionale dalla risposta della Giunta, nella persona dell’assessore ai Servizi sociali Maselli, alla mia interrogazione che chiedeva conto dello stato di attuazione della norma sulla modifica del limite d’età per la PMA”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile.