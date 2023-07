Anzio. “Papà ti salvo io” corsi dedicati ai bambini per prevenire i pericoli del mare

“U.P.A. (Uniti per l’Ambiente) ha come obiettivo principale la valorizzazione del nostro territorio e la difesa dell’ambiente ed ha già realizzato diversi progetti anche con altre Associazioni quali il Rotary Club Costa Neroniana di Anzio e Nettuno, il Comitato per la Difesa del Territorio, le Guardie Zoofile Armellino 92.

Per questa estate 2023 U.P.A., Settore Mare, ha organizzato un evento in collaborazione con la storica “Associazione Nazionale di Salvamento” di Anzio e Nettuno, presieduta da Fausto Onori, che forma ed addestra personale impegnato a vegliare sulle nostre vacanze.

“Papà ti salvo io” è il progetto che U.P.A. e l’Associazione Nazionale di Salvamento porteranno in quattro stabilimenti balneari del litorale anziate. Questo progetto si rivolge ai bambini delle scuole elementari e delle prime classi delle scuole medie ed ha lo scopo di sensibilizzare i giovanissimi a vivere il mare prevenendo i pericoli. Attraverso il gioco i bimbi diventano “Baby Baywatch” ed imparano i valori della sicurezza e della prevenzione. Il gioco intende creare nei bambini quella cultura che possa renderli responsabili per se sessi: “imparo per me ed insegno a mio papà; insieme possiamo diffondere le regole essenziali per fare un bagno sicuro, ma solo io divento Baby Baywatch”. Le unità di soccorso in mare saranno composte da personale abilitato al salvamento coadiuvate da cani addestrati a trarre in salvo persone in difficoltà mentre sono in acqua.

Le manifestazioni avranno luogo presso alcuni stabilimenti balneari selezionati e coinvolgeranno i loro ospiti in operazioni di salvamento. Le unità cinofile saranno presenti sulle spiagge per sensibilizzare i presenti sull’importante ruolo dei cani da salvamento.

Il progetto si sviluppa in due fasi: lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche. Possono partecipare gratuitamente i bambini presenti in spiaggia, previa iscrizione negli uffici degli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa.

La prima dimostrazione si terrà allo stabilimento “Consorzio Lido dei Pini” il 15 luglio dalle ore 10 alle ore 12:30; il 29 luglio allo stabilimento “Rivazzurra”, il 4 agosto al “Jolly” ed il 10 agosto al “Blue Bay”.

Riteniamo che per i piccoli partecipanti sarà un’occasione da ricordare e, forse, anche un’opportunità di conoscenza in più che potrebbe tornare utile.

I dati di iscrizione dei bambini ed il materiale foto/video saranno trattati secondo la normativa vigente e a tutti i partecipanti che concluderanno il piccolo corso di addestramento informativo verranno dati attestati di partecipazione”.