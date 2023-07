Regione Lazio. Rocca punta i piedi sui criteri di riparto del Fondo sanitario: “Non ci convince”

Il presidente: “Io sono fiducioso che ci sia buona volontà da parte di tutti per arrivare ad un’equa ripartizione” del Fondo nazionale della Sanità. “Alcuni dei punti dell’accordo che fecero a dicembre del 2022 come Regione Lazio non ci convincono. E li abbiamo sottolineati, se si modificheranno non ci saranno problemi”.

Al momento c’è un dialogo tecnico. Ma “i tecnici della Regione Lazio” hanno messo “alcuni punti fermi per poter arrivare a un accordo”. A comunicarlo il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il governatore è intervenuto a margine del confronto ‘Salute in Piazza’, evento organizzato dal coordinamento romano di Fratelli d’Italia.

Fonte https://www.quotidianosanita.it