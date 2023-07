Assange Cittadino Onorario: Appello a tutti i consiglieri comunali e al sindaco Gualtieri

AssangeCittadinoOnorario

Roberto Gualtieri

Roma Capitale

Cittadinanza onoraria di #roma a #JulianAssange

Appello a tutti i consiglieri comunali e al sindaco Gualtieri in difesa della libertà dell’informazione e per la democrazia.

QUESTA settimana sarà decisiva per la campagna lanciata e sostenuta da centinaia di associazioni, gruppi, organizzazioni politiche, sindacali e giornali e case editrici che chiedono un gesto non solo per Julian Assange ma in difesa della libertà d’informazione.

Rilanciamo l’appello a tutti i consiglieri del Comune di Roma e al sindaco Roberto Gualtieri perché siano parte attiva di questa battaglia per i diritti e la libertà di informazione.

Manda l’adesione —>

freeassange.retenobavaglio@gmail.com