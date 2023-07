La Roma Beach Soccer vince contro la Sambenedettese 4 a 3 nel segno di capitan Cirilli

CIRÒ MARINA-La Roma Beach Soccer conquista la vittoria nello scontro diretto contro la Sambenedettese. Capitan Cirilli e compagni ritrovano sicurezza e incisività offensiva, proiettandosi verso l’ultimo impegno di tappa contro il Catania Ssd con rinnovata fiducia. La partita si indirizza subito in favore della Roma: Mejias batte il calcio d’inizio servendo Damm che al volo la spedisce sotto il sette difeso da Paterniti. 1-0 con eurogol del danese dopo appena cinque secondi. Juanmi fa buona guardia sui tentativi di Addari e Bernardo, permettendo alla Roma di gestire il vantaggio fino alla fine del primo tempo. Il secondo tempo vede sempre la Roma in controllo, nonostante la timida conclusione di Addari al 6′ per la Samb.Dopo una fase di studio è il capitano a segnare il 2-0: Miola corre sull’out di destra, dribbla l’avversario e serve quasi dentro la porta Cirilli che deve solo ribadire in rete sul secondo palo. A poco più di un minuto dalla fine Miola prova a ripetere l’azione, bloccato da Bernardo. Lo aiuta Maccione che ruba palla al brasiliano e si invola in velocità, servendo l’accorrente Cirilli sul secondo palo per il 3-0. Nel terzo tempo la Samb prova la rimonta. Al 1′ Paterniti, complice un tocco involontario, trova la traiettoria vincente che spiazza Juanmi. Al 7′ la Roma fa 4-1 con Juanmi che tira dalla distanza, Paterniti non blocca e Poltronetti con astuzia deposita la sfera in rete. All’11’ Poltronetti commette fallo su Addarii. Sul tiro libero il capitano della Samb non sbaglia, spiazzando Paccariè, che intuisce la traiettoria, ma non riesce a bloccare il tiro. A venti secondi dal termine la Samb continua a crederci: Addarii si coordina ma un miracolo di Paccariè concede solo il corner. Sull’angolo Paccariè la tocca ma da due passi ci pensa Bernardo a ribadire in rete allo scadere per il 4-3 finale.