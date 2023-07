Il Consiglio regionale approva la mozione per riattivare lo Sportello del Garante dei detenuti presso il CPR di Ponte Galeria

Diritti umani, Tidei (IV): “Approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mia mozione”

“Sono felice per l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della mia mozione che impegna il Presidente Rocca a rinnovare il protocollo con la Prefettura per la riattivazione dello Sportello del Garante dei detenuti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria” afferma la capogruppo di Azione/Italia Viva alla Regione Lazio Azione Marietta Tidei.

L’assemblea regionale, che ringrazio per il voto favorevole, ha questa mattina compiuto in tal modo un significativo passo in avanti rispetto al riconoscimento dei diritti dei migranti che sono ristretti nel CPR in attesa di conoscere la propria situazione oppure di essere rimpatriati nei loro Paesi, rispondendo positivamente alla sollecitazione fatta dallo stesso Garante Stefano Anastasìa pochi giorni fa nella sua relazione annuale sullo stato della detenzione nel Lazio.

Riattivare lo Sportello dei Detenuti a Ponte Galeria – conclude Tidei – significa concretamente rimettere a diposizione delle persone presenti nel Centro uno strumento che potrà agevolarli – tra le altre cose – nel comprendere la propria situazione, presentare istanze e reclami, avere a disposizione una modulistica tradotta nella propria lingua. Significa, soprattutto, che un’istituzione come la Regione Lazio torna ad esercitare quel ruolo di garanzia e di tutela dei diritti umani e civili in un luogo di sofferenza, sul quale insieme al Garante sarà necessario continuare a lavorare per trovare soluzioni a numerosi ulteriori disagi che caratterizzano quella struttura”.