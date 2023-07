Anzio. Impianto dismesso Ecoimballaggi di Padiglione, il Comitato invia PEC al Comune per chiedere bonifica

Marco Mandelli, portavoce del Comitato per la difesa del territorio, Anzio – aderente al coordinamento Uniti per l’ambiente ha inviato una Pec al Comune di Anzio in merito al dismesso impianto Ecoimballaggi di Anzio Padiglione

Alla Commissione prefettizia – Comune di Anzio protocollo.comuneanzio@pec.it

segreteria.commissione@comune.anzio.roma.it

Al Dirigente settore ambiente – dr. Eugenio Maria Monaco

eugenio.monaco@comune.anzio.roma.it

Per conoscenza, al coordinatore di Uniti per l’ambiente dr. Sergio Franchi sergiofranchi@pec.it

Oggetto: impianto dismesso ECOIMBALLAGGI

Nel 2019 il Comune di Anzio ha emesso una ordinanza di bonifica/sgombero relativamente a cumuli di rifiuti presenti presso l’impianto dismesso ECOIMBALLAGGI sito presso la stazione di Padiglione Anzio, adiacente al sito industriale SMURFIT KAPPA (vedere allegato).

Nel 2020 il coordinamento Uniti per l’ambiente ha sollecitato 2 volte lo sgombero / bonifica (vedere PEC allegate).

A tutt’oggi (22 luglio 2023) non è cambiato nulla, i cumuli di materiale sono ancora in loco.

Nessuno sgombero, nessuna bonifica. Resta il rischio che questi materiali si possano incendiare, con gravi rischi per gli impianti industriali adiacenti, tra cui l’impianto di produzione di biometano Biowaste CH4 Anzio di via Spadellata 5.

Si invita pertanto la Commissione straordinaria e il dirigente ambiente a far rispettare con urgenza l’ordinanza numero 3 del 2019.

Distinti saluti

Marco Mandelli, portavoce del Comitato per la difesa del territorio, Anzio