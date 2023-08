Sono bastati pochi minuti di pioggia a scatenare l’inferno in via Ardeatina 51. Un odore fortissimo di fogna ha messo in allarme i residenti che, scesi in spiaggia per capire cosa stesse succedendo, si sono trovati davanti ad una cascata di liquami maleodoranti, che si stanno riversando in mare.

Il tratto di mare della spiaggia libera adiacente al lido Garda si è dipinto di nero, con un rischio sanitario per i bagnanti. Fortunatamente nessuno era in acqua al momento del riversamento. È stata già allertata la Capitaneria di Porto e Acqualatina. Al momento si resta in attesa di un intervento. Il mare è impraticabile. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere.