Maltempo, rinviato lo spettacolo “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”

A causa del maltempo, la replica dello spettacolo “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”, prevista per questa sera alle ore 21 a Villa Corsini Sarsina ad Anzio, è stata rinviata a data da destinarsi.

Ricordiamo che l’opera teatrale è stata scritta da Anna Hurkmanse curata da Salvatore Santucci dell’associazione culturale “La Teca” in occasione del centenario della nascita del soprano, inserendo lo spettacolo nel progetto “La Lirica: da Alessandro Manzoni a Maria Callas”, così da celebrare le ricorrenze legate a entrambi i personaggi.

Nella prossima data, lo spettacolo racconterà l’infanzia dell’artista, caratterizzata da un padre lontano e da una madre che non è mai riuscita ad apprezzarla, se non per il suo grande talento, passerà per la sua importante perdita di peso, per la sofferenza provata per la fine delle storie d’amore con l’ex marito GiovanBattista Meneghini e con Aristotele Onassis, fino a raggiungere il riscatto ottenuto dopo il declino grazie alla “Medea” di Pier Paolo Pasolini, di cui ben due scene sono state girate lungo la zona di Marechiaro della città di Anzio.

Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati attraverso l’Ufficio Stampa e i canali social dell’associazione culturale “La Teca”.