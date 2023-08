Anzio, salvamento collettivo per le spiagge. Approvato accordo partenariato

Anzio, approvato l’accordo di partenariato per il salvamento collettivo per le spiagge di Anzio, una procedura virtuosa che vede la partecipazione delle associazioni dei balneari “Il mare di Anzio e Nettuno”, “Il Faro” e “Sib Anzio-Nettuno” ed il Comune in un’unitarietà di intenti rivolta alla sicurezza dei bagnanti.

Il sistema di salvamento collettivo parte dagli anni ’70, nelle località balneari del centro nord Italia ed è un accordo tra stabilimenti balneari ed amministrazione comunale che, con l’approvazione della Capitaneria di porto, gestiscono, in via coordinata ed unitaria, l’organizzazione del servizio di salvamento.

Questo comporta benefici per i bagnini che possono lavorare in un unico grande team ed ai bagnanti, ai quali viene garantito un unico standard per la loro sorveglianza, lungo tutta la fascia costiera.

Il progetto di partenariato è sperimentale. Dopo la prima stagione 2023, verranno verificati i punti di forza e di debolezza per procedere nel miglioramento dello stesso per le successive stagioni.

Le aree sorvegliate presentano un numero di metri lineari superiore a quelle degli anni precedenti ed il controllo sarà coordinato dalle tre associazioni, tramite capofila da loro individuati.

Anche i costi sono inferiori rispetto al servizio ordinario.

Il Comune e l’Autorità marittima avranno, quindi, un unico interlocutore.

“Ci teniamo a ringraziare le associazioni dei balneari Il Faro, il Mare di Anzio e Nettuno e Sib Anzio-Nettuno per la proposta presentata e per il coordinamento avuto con gli uffici del Comune per arrivare alla firma di questa azione virtuosa ed indispensabile per la sicurezza dei bagnanti. Potrebbe essere il primo passo per una serie di azioni collaborative per implementare l’economia del mare, la cui programmazione verrà condivisa durante l’inverno 2023/2024 in funzione della prossima stagione balneare. Ringraziamo, inoltre, la Capitaneria di porto per la condivisione continua con il Comune”- affermano i componenti della Commissione straordinaria – “Una preziosa ed irrinunciabile collaborazione” – aggiunge il Prefetto Antonella Scolamiero.

A fine stagione verrà effettuata una giornata comunicativa, nella quale verranno esposte le esperienze, sia positive che negative, del progetto sperimentale.