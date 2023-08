Lo scrittore di Nettuno Michele Cioffi coordinatore nazionale di “Libertas”

La Libertas, ente di promozione e diffusione sportiva, culturale, turistica e ricreativa, ha un nuovo Coordinatore Nazionale Arte, Cultura, Spettacolo.

Si tratta di Michele Cioffi, classe 1976, scrittore e aforista di Nettuno che dalla pubblicazione del libro “Non avrai bisogno di chiedere” è riuscito con caparbietà e merito a riscuotere un successo dietro l’altro, dai riconoscimenti letterari a quelli a teatro con tour nazionale, senza dimenticare il suo cortometraggio “il Privilegio dell’Ultima Onda” che ha raccolto ben 30 riconoscimenti nazionali ed internazionali in un solo anno.

Direttore Artistico del Picentia Bookshop, Sezione Letteraria del Picentia Short Film Festival di Battipaglia, manifestazione che si tiene a settembre tutti gli anni a Battipaglia, e anche Direttore Artistico del Palavillage di Grugliasco nel torinese.

“Metterò al servizio di questo incarico, ha detto Michele Cioffi, il mio entusiasmo, le mie capacità comunicative e organizzative, ascolterò le esigenze delle tante associazioni italiane al fine di promuovere la cultura e renderla accessibile.

Un primo grande Convegno, continua lo scrittore, si terrà a novembre nei giorni 4, 5 e 6 presso il Palavillage di Grugliasco dove in sinergia con l’Osservatorio Nazionale Libertas affronteremo problematiche come il bullismo, e le devianze giovanili, poi, conclude Cioffi, a seguire un torneo inclusivo di padel per i ragazzi delle scuole medie e superiori.”