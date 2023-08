Comune di Nettuno. Attivo il servizio di gestione telematica del SUAP

Il Comune di Nettuno ha aderito, a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 68/2023, al servizio di gestione telematica dello Sportello Unico per le attività Produttive attraverso il portale “Impresainungiorno”. Un’adesione gratuita prevista dalla riforma che ha riguardato le Camere di Commercio e di durata triennale.

Questo servizio permette l’erogazione di servizi online ai cittadini e mette a disposizione una funzione di accesso diretto per la consultazione del fascicolo di ciascuna impresa e per l’avvio di pratiche e procedimenti amministrativi che, dopo la riforma, possono essere presentate solo in modalità telematica.Al seguente link è possibile accedere allo servizio telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Nettuno https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=F880.