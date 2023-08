Anzio Estate Cultura 2023. 11 agosto, Percorsi al Museo Civico Archeologico “La fabbrica di San Pietro fino all’età medievale”

Questa sera, 11 agosto, alle ore 21.30, al Museo Civico Archeologico, il consueto appuntamento con la rassegna culturale Percorsi, nella sua veste estiva, con l’incontro “La fabbrica di San Pietro fino all’età medievale”, un affascinante viaggio che consentirà di scoprire aspetti inediti della Basilica, a cura della Prof.ssa Marina Righetti Tosti Croce e del Prof. Clemente Marigliani.

“La basilica di San Pietro, monumentale edificio a cinque navate, preceduta da un grande quadriportico, accoglieva i pellegrini che vi ascendevano tramite una lunga scalinata, con il mosaico giottesco della Navicella della Chiesa, che, ispirato al Vangelo di Matteo, raffigurava una nave in mezzo al mare in tempesta, attesa sulla riva dalla figura rassicurante del Salvatore. Il mosaico ci è noto grazie a varie copie, alcune di pochi anni successive.

Varcata la soglia, il pellegrino entrava nel grande quadriportico, al cui centro sorgeva la fontana della pigna, costituita da una monumentale scultura del II secolo, ricordata anche da Dante Alighieri nel canto XXXI dell’Inferno.

Entrando in basilica, l’impressione doveva essere sorprendente: l’immenso spazio a cinque navate splendeva in ogni angolo di affreschi e mosaici. La navata centrale, ampia e molto alta, era decorata sulle pareti da affreschi con storie dell’Antico Testamento e ritratti di pontefici realizzati prevalentemente nel V secolo, ma con inserti del XIII secolo, mentre nell’abside il mosaico di Innocenzo III, eseguito tra il 1205 e il 1210, proponeva una nuova immagine trionfante del ruolo della Chiesa e del pontefice.”

Fino al 20 agosto sarà, inoltre, possibile visitare, al Museo Civico Archeologico, la prestigiosa Mostra “La Fabbrica di San Pietro nelle incisioni del XVI e XVII secolo”, inaugurata lo scorso 14 luglio.

