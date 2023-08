Ostia. Dopo le 4 bombe giro di vite sui controlli. Il prefetto Giannini ha convocato un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

ROMA – Maggiori e più capillari controlli sul territorio già da oggi, poi un check tra 30 giorni con una nuova riunione del Comitato, probabilmente direttamente sul litorale, anche in vista dei grandi eventi previsti nei prossimi mesi a partire dai Mondiali di skateboard in calendario per ottobre. È questa la risposta arrivata stamattina da Palazzo Valentini, dove si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per “un’analisi della situazione” e per “definire le più efficaci linee di intervento e le strategie d’azione” in seguito ai fatti di cronaca che nei giorni scorsi hanno interessato Ostia e il litorale romano. Presenti al vertice i rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine, insieme a quelli di Città metropolitana, Roma Capitale e X Municipio.

Ad Ostia sono esplose quattro bombe carta in cinque giorni. Sono state colpite attività commerciali, in particolare ristoranti.