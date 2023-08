Una rete per educare, a servizio del territorio di Anzio e Nettuno. Entra nel vivo il progetto “Comunità in Cantiere”.

Rafforzare le relazioni e costruire un’infrastruttura organizzata a servizio dell’educazione dei più piccoli. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Comunità in Cantiere”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che nei mesi scorsi ha preso il via nel territorio di Anzio e Nettuno.

Il progetto punta a consolidare e potenziare un’ampia e variegata rete di soggetti che, in vari modi, collaborano da tempo sul territorio, per assicurare spazi e momenti di crescita ai ragazzi e alle famiglie delle due città. L’idea di fondo è proprio rendere questa rete una vera e propria comunità educante organizzata, valorizzando processi di empowerment e coinvolgimento e assicurando un’adeguata formazione ai vari attori (a partire dai docenti e dalle famiglie, includendo tutti coloro che rivestono un ruolo educativo nel territorio).

Al centro delle diverse azioni previste da “Comunità in Cantiere”, che si snoderanno nel corso dei prossimi due anni, vi è il benessere e la crescita di ragazze e ragazze, attraverso il supporto e l’arricchimento di quanto offerto dall’istituzione scolastica e pubblica.

Diverse e molteplici le realtà coinvolte nel progetto, che ha come ente capofila la cooperativa sociale La Coccinella di Anzio. Tra di essi, figurano cinque istituti scolastici del territorio (Circolo Didattico dinNettuno, IC Nettuno IV, IC Anzio I, IIS Apicio-Colonna Gatti, ITET Emanuela Loi), diverse associazioni (CNGEI sezione scout di Anzio-Nettuno, AVIS comunale di Anzio Nettuno, Eastbay Yachting Club di Anzio), la Fattoria didattica Riparo, lo stabilimento Tirrena, Hertz & Byte grafica e computer, oltre al Comune di Anzio e a quello di Nettuno. Tra i partner figurano anche Confcooperative Roma e il Consorzio Innopolis.

La prima fase del progetto, avviata nei mesi scorsi, ha visto i diversi partner impegnati nei primi incontri organizzativi. Dopo la pausa estiva, si passerà alla seconda fase con l’avvio delle prime

attività, dei percorsi e degli incontri pubblici.

Per rimanere aggiornati, è possibile seguire le pagine social di “Comunità in Cantiere” su Facebook e su Instagram.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa

sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione

CON IL SUD. www.conibambini.org.