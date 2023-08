Ladri devastano la sede di Banco Alimentare ad Aprilia

Questa mattina all’alba i ladri hanno forzato le serrande del magazzino del Banco alimentare di Aprilia (Latina) all’interno del Polo CulturAprilia lungo la via Pontina. I responsabili hanno devastato gli spazi, portato via generi alimentari destinati alla distribuzione dei prossimi mesi e rubato un furgone, un Fiat Ducato Diesel, targato BA578JJ, recante il logo Banco alimentare. «Avevamo appena potuto sistemarlo grazie a una donazione e anche in questi giorni di festa e riposo le organizzazioni nostre partner lo stavano utilizzando per il recupero delle eccedenze – spiega il presidente del Banco alimentare del Lazio Giuliano Visconti -. Ci auguriamo che venga ritrovato in condizioni tali da consentirne l’utilizzo immediato e non danneggiare ulteriormente i beneficiari finali della nostra azione. La città di Aprilia e il suo cuore solidale non meritano atti di questo tipo. Siamo costernati e profondamente addolorati. Quest’azione vile è una ferita per tutti noi e soprattutto per le volontarie e i volontari che fino alla scorsa settimana hanno lavorato incuranti del caldo per garantire un servizio alle persone e alle famiglie in difficoltà». Un’azione vile che colpisce non solo una rete di volontari capace, ma proprio le persone che hanno bisogno del loro preziosissimo lavoro.