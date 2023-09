Termini, fermo di indiziato per due tunisini per il reato di rapina in concorso

Hanno prima strappato una collana d’oro dal collo di una turista e poi sono andati a mangiare in un ristorante indiano con il frutto della refurtiva, I due uomini, di origini tunisine, avevano deciso di derubare una turista straniera della collanina d’oro che portava al collo, nei pressi di via Turati. Sono stati però ripresi dalle telecamere di zona e, dopo la denuncia fatta in commissariato dalla vittima, è stato facile per gli investigatori risalire ai due sospettati, grazie alla perfetta e capillare conoscenza del territorio. I due complici, sono quindi stati rintracciati, poco dopo, mentre si trovavano in un ristorante etnico nei pressi di piazza dei Cinquecento. Gli stessi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina in concorso. È stato sequestrato anche il contante, probabile frutto della vendita del gioiello sottratto. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’operato degli agenti e ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.

Ad ogni modo, gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.