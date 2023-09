Panchine fuori uso e criticità, Nettuno in azione segnala

“Nel nostro approccio costruttivo, su richiesta di alcuni cittadini, ci siamo sentiti in dovere di segnalare le precarie condizioni sanitarie di due siti del centro di Nettuno.

In Piazza del mercato gli alberi sono infestati, pensiamo, dalla Tingide del Platano che crea problemi ad usufruire delle panchine, oltre a non permettere il consumo del cibo da asporto.

In Piazza Mazzini gli storni stanno colonizzando gli alberi creando anche qui problemi di fruizione delle panchine, di pulizia delle superfici esterne delle attività, di consumo del cibo da asporto.

Nonostante le moltissime difficoltà lasciate dall’amministrazione precedente che la Commissione, insediata a Nettuno a novembre 2022, sta affrontando devo dire che ci ha risposto velocemente coinvolgendo gli uffici comunali competenti.

Continueremo a monitorare gli interventi che verranno eventualmente fatti su queste criticità e saremo pronti a segnalarli, perché per noi politica non è portare semplicemente i problemi ma soprattutto evidenziare quando vengono affrontati e risolti.

Sono convinto che sia necessario, soprattutto a Nettuno, aprire una nuova pagina di politica e amministrazione costruttiva che affronti i problemi senza pregiudizi e appartenenza”. Lo dichiara il Commissario Nettuno in Azione Flavio Biondi.