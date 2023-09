Anzio, Silvestroni(FDI): smentisco la trasformazione dell’ospedale militare in un carcere

Il coordinatore di FDI si pronuncia in merito al piano del ministro della giustizia Carlo Nordio che vede l’ex caserma Bocchetti di Anzio tra i luoghi in Italia oggetto di possibili riconversione a carcere.

Roma.-“Anzio è da sempre il nostro riferimento e l’impegno di Fratelli d’Italia non è mancato in merito alla risoluzione di alcune vicende. Mi preme precisare, riguardo ad alcune strumentali e infondate affermazioni, che ad Anzio non sarà trasformato l’ospedale militare in un carcere e pertanto smentisco categoricamente questa ipotesi. Noi abbiamo a cuore la sicurezza, la famiglia e il lavoro, su questo ci impegneremo e saremo sempre dalla parte dei cittadini.” Cosi’ Marco Silvestroni, senatore di Fdi e presidente del coordinamento di Fdi della provincia di Roma.