Lutto. Scomparso Fabrizio Marras, presidente di “Reti di Giustizia – Il Sociale contro le Mafie”

Questa mattina è venuto a mancare Fabrizio Marras fondatore di Reti di giustizia contro le mafie l’associazione impegnata nei territori di Aprilia Anzio, Nettuno e nel sud Pontino.

Marras era ricoverato in ospedale dalla metà di agosto per curare seri problemi respiratori.

Fondatore dell’associazione reti di giustizia contro le mafie, da sempre impegnato sul territorio in difesa delle legalità e della giustizia, con un’opera di sensibilizzazione tesa soprattutto ad educare le nuove generazione sui pericoli rappresentati della criminalità organizzata organizzata.

Il cordoglio delle associazioni per la morte di Fabrizio Marras

“Con grande dispiacere abbiamo appresso che la scorsa notte è venuto a mancare Fabrizio Marras presidente di Reti di Giustizia. Un amico ed una persona che ha fatto tanto per la lotta alle mafie e la cui scomparsa ci lascia senza parole.

Ciao Fabrizio che la terra ti sia lieve”.

Rete Nobavaglio – liberi di essere informati– Linda Di Benedetto e Claudio Pelagallo

“Apprendiamo, con enorme tristezza e rammarico, della morte di Fabrizio Marras presidente di RETI DI GIUSTIZIA IL SOCIALE CONTRO LE MAFIE. Fabrizio si è speso, per anni, sul territorio del litorale romano e della provincia di Latina, dando un grande contributo alla crescita della consapevolezza della società civile sull’esistenza dei fenomeni mafiosi. Si è distinto per la capacità di aggregare i giovani: quando era referente di LIBERA su Latina fu memorabile la manifestazione con la partecipazione di centinaia di studenti davanti la questura di Latina dopo la prima operazione contro il clan Di Silvio.

Assieme a lui come associazione antimafia abbiamo organizzato tantissime iniziative antimafia anche con gli scout ad Anzio e Nettuno. Fabrizio lascia un vuoto che sarà difficile colmare alla Sua famiglia va il nostro più profondo cordoglio e il nostro ringraziamento.

(Edoardo Levantini)

Il presidente associazione coordinamento Antimafia Anzio Nettuno

“Rifondazione comunista di Anzio “piange la scomparsa del compagno Fabrizio Marras sindacalista e militante anti-mafia. Da sempre a fianco dei lavoratori, univa una grande sensibilità e umanità a una grande cultura e intelligenza. Ci mancherà tantissimo. Ciao Fabrizio che la terra ti sia lieve”.

“Il Partito Democratico di Nettuno si unisce al dolore della famiglia e di tutta la comunità per la scomparsa di Fabrizio Marras

Perdiamo un uomo che si è prodigato in tanti modi per il nostro territorio.

Sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti tutti.